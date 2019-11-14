Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту

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Президент США Дональд Трамп уходит от журналистов на базе Эндрюс, штат Мэриленд, 26 сентября 2019... Президент США Дональд Трамп уходит от журналистов на базе Эндрюс, штат Мэриленд, 26 сентября 2019...
Президент США Дональд Трамп уходит от журналистов на базе Эндрюс, штат Мэриленд, 26 сентября 2019...
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает «Интерфакс».

Трамп уточнил, что не видел «ни одной минуты».

Он добавил, что считает подобные слушания мошенничеством и призывает их запретить.