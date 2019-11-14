Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает «Интерфакс».

Трамп уточнил, что не видел «ни одной минуты».

Он добавил, что считает подобные слушания мошенничеством и призывает их запретить.