Трамп рассказал о планах после президентства
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Американский президент Дональд Трамп рассказал, чем не будет заниматься после того, как оставит пост главы государства. Об сообщает ТАСС.
По его словам, после ухода с поста главы страны он не вернется на телевидение.
Он опроверг данные, что обсуждал с американским телепродюсером его участие в шоу после ухода с кресла президента США.
«Это неправда, такого разговора никогда не было», — объяснил Трамп.
Он признался, что даже думать о телевидении у него пока нет времени.
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