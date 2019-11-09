Трамп рассказал о планах после президентства

Американский президент Дональд Трамп рассказал, чем не будет заниматься после того, как оставит пост главы государства. Об сообщает ТАСС.

По его словам, после ухода с поста главы страны он не вернется на телевидение.

Он опроверг данные, что обсуждал с американским телепродюсером его участие в шоу после ухода с кресла президента США.

«Это неправда, такого разговора никогда не было», — объяснил Трамп.

Он признался, что даже думать о телевидении у него пока нет времени.

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