Овечкин отобрал клюшку у коллеги

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отобрал клюшку у партнера по команде Дилана Строума, которой тот отдал ему передачу на тысячный гол. Об этом сообщает журналистка Сэмми Силбер в социальной сети Х (бывший Twitter).

29-летний канадец заявил, что Овечкин попросил у него клюшку для того, чтобы разместить ее в музее в качестве экспоната.

22 марта Овечкин забросил свою 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

