Ученые выяснили, почему люди любят сладкое

JN: удовольствие от сладкого зависит не только от вкуса, но и от ожиданий

Ощущение сладости и удовольствие от напитков могут зависеть не столько от их состава, сколько от того, что человек думает о продукте. К такому выводу пришли ученые из Университета Радбауда, Оксфордского и Кембриджского университетов. Работа опубликована в журнале The Journal of Neuroscience (JN).

В исследовании приняли участие 99 здоровых взрослых людей со средним возрастом около 24 лет. Все они изначально одинаково относились к сахару и искусственным подсластителям. Однако, когда ученые начали менять их ожидания, восприятие вкуса резко менялось.

Если участникам говорили, что напиток содержит искусственные подсластители, они оценивали сладкие напитки с сахаром как менее приятные. И наоборот: если люди считали, что пьют напиток с сахаром, удовольствие от него возрастало — даже если на самом деле он был без сахара.

Нейровизуализация показала, что дело не только в субъективных ощущениях. Ожидания влияли на активность в системе вознаграждения мозга — в области, связанной с дофамином. Эта зона активировалась сильнее, когда человек думал, что получает калорийный сахар, даже если это было не так.

Как отметил один из авторов работы, Дэниел Уэствотер, это может означать, что мозг реагирует не только на реальную питательную ценность, но и на ожидания, связанные с ней.

Полученные результаты показывают, что восприятие еды формируется на стыке физиологии и психологии. То, что человек думает о продукте, может менять не только его вкус, но и реакцию мозга.

Исследователи считают, что это открытие можно использовать на практике. Например, если акцентировать внимание не на «диетичности» продукта, а на его «питательной ценности» или «низком содержании добавленного сахара», это может повысить его привлекательность.

По мнению ученых, такой подход способен помочь людям легче переходить на более здоровое питание, не вступая в конфликт с естественными предпочтениями мозга.

