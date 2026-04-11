Мединский раскрыл подробности согласования обмена пленными с Украиной

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил о том, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной проходил с большим трудом и занял много времени. Он поделился этой информацией в своем Telegram-канале.

Мединский отметил, что значительную роль в этом процессе сыграли Министерство обороны, ФСБ и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которые провели масштабную работу.

«Согласование происходило долго и непросто», — добавил он, делясь деталями.

11 апреля на границе между Белоруссией и Украиной прошел обмен пленными между Россией и Украиной. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны России, было возвращено 175 российских военнослужащих, которые находились на территории, контролируемой украинскими властями. В ответ на это украинской стороне были переданы 175 пленных бойцов ВСУ. Кроме того, Россия вернула всех граждан, захваченных ВСУ в Курской области.

Ранее семьи украинских солдат обратились к командованию ВСУ с просьбой спасти их родных.