Роналду забил 968-й гол в карьере

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил 968-й гол в своей карьере.

Он отличился в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдуда», поразив ворота соперника на 15-й минуте после передачи Навафа Бушаля.

В данный момент в матче продолжается перерыв, счет 1:0 в пользу «Аль-Насра».

Перед мартовской паузой на матчи сборных Роналду пропустил матчи чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Халиджа» и «Неома». Португалец летал в Испанию и перенес курс терапии после травмы задней поверхности бедра. Футболист получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейху».

В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 24 мяча в 24 матчах за «Аль-Наср» в национальном чемпионате.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

