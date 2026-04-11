Отцу Маска разрешили сидеть на пасхальной службе в храме Христа Спасителя

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя в Москве, передает РИА Новости.

Агентство уточняет, что специально для мужчины принесли стул. Эррол Маск сел недалеко от алтаря.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 12 апреля. Священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов рассказал «Газете.Ru», что торжественное богослужение в этот праздник особое. Люди приходят в храм поздно вечером. Сначала служится пасхальная полунощница, затем в 12 часов начинается крестный ход. За ним следует заутреня, потом — литургия.

«Царские врата открываются, все черные облачения меняются сначала на белоснежные, а затем на красные — символ воскресения Христова. К этому моменту богослужение уже наполнено ликованием, поются радостные гимн», — добавил Конюхов.

По его словам, после Пасхи на протяжении всей светлой седмицы совершается богослужение по пасхальному чину при открытых царских вратах. В это время мало чтений, много пения, каждый день устраивают крестный ход. Попразднство Пасхи продолжается 40 дней.

Ранее священник призвал россиян не тратить время на приготовление кулича.