Отцу Маска разрешили сидеть на пасхальной службе в храме Христа Спасителя

Сергей Бобылев/РИА Новости

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя в Москве, передает РИА Новости.

Агентство уточняет, что специально для мужчины принесли стул. Эррол Маск сел недалеко от алтаря.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 12 апреля. Священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов рассказал «Газете.Ru», что торжественное богослужение в этот праздник особое. Люди приходят в храм поздно вечером. Сначала служится пасхальная полунощница, затем в 12 часов начинается крестный ход. За ним следует заутреня, потом — литургия.

«Царские врата открываются, все черные облачения меняются сначала на белоснежные, а затем на красные — символ воскресения Христова. К этому моменту богослужение уже наполнено ликованием, поются радостные гимн», — добавил Конюхов.

По его словам, после Пасхи на протяжении всей светлой седмицы совершается богослужение по пасхальному чину при открытых царских вратах. В это время мало чтений, много пения, каждый день устраивают крестный ход. Попразднство Пасхи продолжается 40 дней.

Ранее священник призвал россиян не тратить время на приготовление кулича.

 
Ближний Восток остался без Формулы-1. Но это не первый случай отмены этапов Гран-при
