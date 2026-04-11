Зеленский: Украина реально добавляет безопасности на Ближнем Востоке

Украина «реально добавляет» безопасности на Ближнем Востоке, заявил в видеообращении в Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский.

По его словам, в понедельник, 13 апреля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров доложит о договоренностях Киева на Ближнем Востоке «по экспорту возможностей безопасности».

Глава государства подчеркнул, что партнеры считают их успехом Украины.

«Азия также проявляет интерес, и уже есть первые договоренности», — отметил украинский лидер.

Он добавил, что Умеров уже вернулся в республику и дорабатывает проекты соглашений.

В конце марта Зеленский посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи раскритиковал его турне и заявил, что украинский президент пытается «обобрать» страны региона, предлагая им оборонные соглашения. Иранские власти обвинили Украину в соучастии в американо-израильской войне против Исламской Республики и пообещали, что «не забудут этого».

Ранее Иран заявил об уничтожении «украинского склада» в Дубае.

 
