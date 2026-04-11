Сторонники Карапетяна прошли мимо здания правительства Армении

Сторонники партии «Сильная Армения», возглавляемой бизнесменом Самвелом Карапетяном, провели шествие по центральным улицам Еревана, проходя мимо здания правительства страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что шествие прошло спокойно, без инцидентов, и полиция не стала вмешиваться в действия протестующих. Участники акции скандировали «Самвел — премьер».

До этого на площади Свободы состоялся митинг, где на большом экране транслировали выступление Карапетяна, который в настоящее время находится под домашним арестом.

Лидер «Сильной Армении» Самвел Карапетян был задержан 18 июня 2025 года. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Защита бизнесмена утверждала, что он стал жертвой политических репрессий из-за своей поддержки Армянской апостольской церкви. 30 декабря 2025 года его перевели под домашний арест.

Ранее в Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины.