Война США и Израиля против Ирана
Стали известны «крайне завышенные» требования США к Ирану на переговорах

РИА: США хотят добиться от Ирана того, чего не удалось достичь за 40 дней войны
Делегация США на переговорах в Пакистане выдвигает «крайне завышенные» требования в Ирану, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к команде Исламской Республике.

«Похоже, что США теперь рассчитывают добиться того, чего им не удалось за сорок дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения», — сказал он.

По словам источника, Тегеран стремится сохранить успехи, достигнутые за время конфликта.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке начались в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. От Исламской Республики участвуют глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американскую делегацию из 71 человека возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также входят спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс. США привлекли к переговорам «полный набор американских экспертов по соответствующим тематическим областям». Еще одна группа специалистов сопровождает встречу из Вашингтона.

Ранее в Ормузском проливе впервые после прекращения огня заметили нефтяные супертанкеры.

 
