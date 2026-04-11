Названа неожиданная скрытая причина развития деменции

Cell Reports: кишечные бактерии связаны с разрушением мозга при БАС и деменции
Американские ученые обнаружили неожиданную связь между кишечной микрофлорой и развитием тяжелых нейродегенеративных заболеваний — бокового амиотрофического склероза (БАС) и лобно-височной деменции. Работа опубликована в журнале Cell Reports.

Исследователи выяснили, что некоторые кишечные бактерии могут вырабатывать особые формы гликогена — вещества, связанного с сахаром, — которые запускают воспалительную реакцию и приводят к гибели нейронов.

Ученые проанализировали данные пациентов и обнаружили, что у 70% людей с БАС или деменцией уровень такого гликогена был повышен. Среди здоровых людей аналогичные показатели встречались примерно в два раза реже.

Особое значение открытие имеет для носителей мутации C9ORF72 mutation — наиболее распространенной генетической причины этих заболеваний. Не у всех носителей развивается болезнь, и теперь ученые предполагают, что ключевую роль здесь может играть именно состояние кишечной микрофлоры.

Как объясняет Алекс Родригес-Паласиос из Института здоровья пищеварительной системы, в экспериментах удалось снизить уровень вредных соединений — это привело к улучшению состояния мозга и увеличению продолжительности жизни лабораторных животных.

Исследование стало возможным благодаря использованию специальных моделей — стерильных мышей, выращенных без микробов. Это позволило точно определить влияние конкретных бактерий на развитие болезни.

Авторы работы считают, что их открытие может изменить подход к лечению БАС и деменции. В частности, в будущем могут появиться препараты, направленные на разрушение вредных сахаров в кишечнике или коррекцию микробиоты.

Кроме того, выявленные молекулы могут стать биомаркерами, позволяющими заранее определить риск заболевания и подобрать персонализированную терапию.

В ближайшие годы ученые планируют провести более масштабные исследования и клинические испытания. Если результаты подтвердятся, это откроет новый путь к замедлению или даже предотвращению нейродегенеративных заболеваний.

Ранее впервые был найден способ обратить влияние гена, вызывающего болезнь Альцгеймера.

 
