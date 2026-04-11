Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Маргарита Симоньян хотела свести счеты с жизнью после смерти мужа: «Я просто сдохла»

Симоньян призналась, что живет ради родителей и детей
Кадр из видео/НТВ

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что хотела свести счеты с жизнью после смерти мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.

После кончины режиссера Кеосаяна Симоньян, по ее словам, была в глубокой депрессии.

«Моя подружка вытащила меня из окна, в прямом смысле», — сказала она.

Маргарита Симоньян добавила, что сейчас живет ради родителей и детей.

«Я просто сдохла в какой то момент. Меня здесь держат только обязанности», — призналась она.

В сентябре прошлого года Маргарита Симоньян сообщила, что проходит лечение от онкологического заболевания. В январе этого года в Telegram-канале она опубликовала фото с бритой головой, призвав подписчиков «ничего не бояться».

26 сентября 2025 года после девяти месяцев комы не стало Тиграна Кеосаяна. Симоньян говорила, что супруг долгое время испытывал проблемы с сердцем и перенес два инфаркта.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила о неизлечимой болезни своего ребенка.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!