Российские спортсмены выиграли чемпионат Европы

Российские батутисты стали победителями в командном турнире у мужчин и женщин на чемпионате Европы 2026 года.

В составе мужской команды в нейтральном статусе выступали Александр Бутько, Михаил Юрьев, Лев Бусарев и Тимофей Голубенко. У женщин на помост вышли Галина Бегим, Дарья Тихонова, Рената Усманова и Алена Калашникова. Обе четверки набрали по 26 баллов и заняли первые позиции в итоговых протоколах.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

