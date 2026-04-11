Путин оценил развертывание новой группировки связи

Президент России Владимир Путин назвал значимым событием развертывание новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи государственной корпорацией «Роскосмос». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым Путина проинформировали о значительных изменениях в процессе создания орбитальной группировки связи, которая в настоящее время включает 364 спутника.

«Мы долго ждали развертывания нашей низкоорбитальной широкополосной группировки связи в любой точке земного шара», — отметил Баканов.

До этого Баканов рассказал, что противник пытался атаковать космодром Плесецк во время запусков спутников связи, предназначенных для обеспечения широкополосного доступа в интернет. По его словам, несмотря на вражеские удары, совместные усилия боевых расчетов «Роскосмоса» и Космических войск позволили успешно выполнить поставленные задачи.

Ранее Россия заявила о планах постепенно заменить МКС собственной станцией с 2028 года.

 
