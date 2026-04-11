В Иране сочли требования США на переговорах «непомерными»

Majid Asgaripour/Reuters

Тегеран все еще считает требования Вашингтона на переговорах «непомерными», передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

По словам ее источника, делегация Исламской Республики настаивает на своих требованиях и условиях, чтобы закрепить достигнутые военные успехи.

IRIB уточняет, что США и Иран провели два раунда переговоров, запланирован еще один.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке начались в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. От Исламской Республики участвуют глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американскую делегацию из 71 человека возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также входят спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс. США привлекли к переговорам «полный набор американских экспертов по соответствующим тематическим областям». Еще одна группа специалистов сопровождает встречу из Вашингтона.

Ранее сообщалось, что корабли США прошли через Ормузский пролив без разрешения Ирана.

 
