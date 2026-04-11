В Иране сочли требования США на переговорах «непомерными»

Тегеран все еще считает требования Вашингтона на переговорах «непомерными», передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

По словам ее источника, делегация Исламской Республики настаивает на своих требованиях и условиях, чтобы закрепить достигнутые военные успехи.

IRIB уточняет, что США и Иран провели два раунда переговоров, запланирован еще один.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке начались в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. От Исламской Республики участвуют глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американскую делегацию из 71 человека возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также входят спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс. США привлекли к переговорам «полный набор американских экспертов по соответствующим тематическим областям». Еще одна группа специалистов сопровождает встречу из Вашингтона.

Ранее сообщалось, что корабли США прошли через Ормузский пролив без разрешения Ирана.