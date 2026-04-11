Орбан: глава МИД Венгрии даже не может позвонить бабушке из-за прослушки

Орбан: Сийярто не может позвонить бабушке без прослушки иностранными спецслужбам

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны иностранных спецслужб, заявил на предвыборном митинге в Будапеште премьер республики Виктор Орбан.

Политик утверждает, что во время кампании перед выборами в однопалатный парламент республики членам его партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» пришлось столкнуться с «иностранным вмешательством беспрецедентного масштаба».

«Петер Сийярто даже не может позвонить своей бабушке, чтобы об этом не доложила какая-нибудь спецслужба», — заявил премьер-министр.

Он добавил, что покатился со смеху, когда услышал об обвинениях в адрес главы МИД, который якобы информирует Москву о происходящем на совещаниях в Евросоюзе.

21 марта газета The Washington Post написала, что Сийярто якобы регулярно звонил российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях министров иностранных дел ЕС. Таким образом глава МИД Венгрии предоставляет министру РФ доступ к «деликатным дискуссиям» в рамках объединения.

Спустя два дня власти Венгрии обвинили иностранную разведку в слежке за телефоном Сийярто. Они утверждают, что спецслужбы Украины прослушивали телефон министра, получив его номер от венгерского журналиста, связанного с оппозиционной партией «Тиса». Орбан поручил минюсту Венгрии расследовать этот инцидент.

Выборы в однопалатный парламент республики назначены на 12 апреля. Они проводятся по смешанной системе: 106 из 199 парламентариев избираются избираются по одномандатным округам, а 93 — по партийным спискам. Сейчас правящая партия Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз» и её партнёры — христианские демократы — имеют 135 депутатских мандатов.

Ранее колумнист «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, что будет, если Орбан проиграет выборы.