Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Назван неочевидный продукт, повышающий риск развития депрессии и тревожности

HSR: высокое потребление сахара повышает риск развития депрессии и тревожности
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Частое употребление сахара и сладких напитков связано с более высокой вероятностью депрессии и тревожных расстройств. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Health Science Reports (HSR).

Ученые проанализировали данные 377 взрослых в возрасте от 18 до 66 лет, оценив их рацион и психическое состояние. Оказалось, что чем больше человек потребляет сахара, особенно в виде сладких напитков, тем выше у него риск столкнуться с симптомами депрессии и тревожности.

«Питание — один из ключевых факторов, влияющих на здоровье в долгосрочной перспективе, и мы все больше внимания уделяем его связи с психическим состоянием, потому что это то, что можно изменить», — отметила автор исследования Пирил Гепсомали из Университета Рединга.

По данным анализа, признаки депрессии выявили у 12,5% участников, тревожности — у 16,4%. При этом высокая доля сахара в рационе оказалась статистически связана с обоими состояниями. Особенно заметной была связь со сладкими напитками.

Интересно, что разные виды сахара влияли на психику по-разному. Так, сахароза (обычный столовый сахар) ассоциировалась с повышенным риском тревожности, но не депрессии. Это, по словам ученых, указывает на возможные различия в механизмах влияния.

Исследователи подчеркивают: выявленные эффекты невелики, но значимы на уровне популяции. Даже небольшое снижение потребления сахара может положительно сказаться на общественном психическом здоровье.

Существует несколько возможных объяснений этой связи. Избыток сахара может вызывать инсулинорезистентность и хроническое воспаление, что влияет на работу мозга. Кроме того, нарушается баланс нейромедиаторов — серотонина и дофамина, которые регулируют настроение.

Также важную роль может играть микробиота кишечника. Ее изменения под воздействием сахара способны усиливать стрессовые реакции организма. Не исключены и поведенческие факторы: люди с тревогой и депрессией могут чаще тянуться к сладкому как к способу справиться со стрессом.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
