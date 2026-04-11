Назван неочевидный продукт, повышающий риск развития депрессии и тревожности

Частое употребление сахара и сладких напитков связано с более высокой вероятностью депрессии и тревожных расстройств. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Health Science Reports (HSR).

Ученые проанализировали данные 377 взрослых в возрасте от 18 до 66 лет, оценив их рацион и психическое состояние. Оказалось, что чем больше человек потребляет сахара, особенно в виде сладких напитков, тем выше у него риск столкнуться с симптомами депрессии и тревожности.

«Питание — один из ключевых факторов, влияющих на здоровье в долгосрочной перспективе, и мы все больше внимания уделяем его связи с психическим состоянием, потому что это то, что можно изменить», — отметила автор исследования Пирил Гепсомали из Университета Рединга.

По данным анализа, признаки депрессии выявили у 12,5% участников, тревожности — у 16,4%. При этом высокая доля сахара в рационе оказалась статистически связана с обоими состояниями. Особенно заметной была связь со сладкими напитками.

Интересно, что разные виды сахара влияли на психику по-разному. Так, сахароза (обычный столовый сахар) ассоциировалась с повышенным риском тревожности, но не депрессии. Это, по словам ученых, указывает на возможные различия в механизмах влияния.

Исследователи подчеркивают: выявленные эффекты невелики, но значимы на уровне популяции. Даже небольшое снижение потребления сахара может положительно сказаться на общественном психическом здоровье.

Существует несколько возможных объяснений этой связи. Избыток сахара может вызывать инсулинорезистентность и хроническое воспаление, что влияет на работу мозга. Кроме того, нарушается баланс нейромедиаторов — серотонина и дофамина, которые регулируют настроение.

Также важную роль может играть микробиота кишечника. Ее изменения под воздействием сахара способны усиливать стрессовые реакции организма. Не исключены и поведенческие факторы: люди с тревогой и депрессией могут чаще тянуться к сладкому как к способу справиться со стрессом.

