На побережье Анапы нашли более 200 мертвых птиц, измазанных в нефтепродуктах

В Анапе нашли более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц

На побережье Анапы обнаружили более 200 птиц, погибших и измазанных в нефтепродуктах. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

Там отметили, что это данные за двое суток. Специалисты полагают, что птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, обнаруженное в акватории Черного моря.

Его заметил капитан одного из морских судов в 11 км от побережья Анапы. Пятно нефтепродуктов движется в направлении береговой полосы Анапа-Витязево. В оперштабе рассказали, что радужную пленку обработали 45 кг биосорбента и установили боновые заграждения.

По мнению экспертов, пятно могло появиться из-за последствий атак беспилотников на корабли в акватории Азовского и Черного морей и портовую инфраструктуру, которые произошли в последнее время. В результате повреждения гражданских судов в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов.

