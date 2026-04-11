«Прет на полном ходу»: Булыкин оценил игру «Баварии»

Знаменитый отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, во время игровой карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за известные зарубежные клубы, включая немецкий «Байер» из Леверкузена, «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов и бельгийский «Андерлехт», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о противостоянии мадридского «Реала» и немецкой «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Реал» должен как минимум не проиграть, потому что у него было два-три момента, которые надо было забивать. И «Реал» обычно их забивает, а тут не забил и поплатился. Но 1:2 – это минимальная разница, поэтому у него все еще остаются шансы. Но хочется отметить, что «Бавария» — прямо настоящая немецкая машина, прет на полном ходу», — отметил Булыкин.

В первом матче, прошедшем в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», «Реал» потерпел от «Баварии» поражение со счетом 1:2. На голы Луиса Диаса и Гарри Кейна «королевский клуб» ответил точным ударом Килиана Мбаппе. Ответная встреча состоится в Мюнхене.

