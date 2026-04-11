Лерчек и ее экс-супруг оказались на скамье подсудимых из-за развода

Блогер Артем Чекалин (Артемчек) рассказал, что они с супругой Валерией Чекалиной (Лерчек) оказались на скамье подсудимых из-за развода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на последнее слово сетевой знаменитости.

По словам Чекалина, они с Лерчек из-за ссор во время расставания пропустили срок уплаты налогов в 2024 году, после чего на их завели уголовное дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

До этого против пары возбуждали два уголовных дела: об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег в особо крупном размере, но тогда оба были прекращены.

«В связи с первым делом у нас в семье случился развод, начали ругаться, ссориться. Нужно было оплатить налоги новые, которые по Дубаю, это был май или июнь 2024 года. Нам налоговая официально под протокол дала месяц, сказали, что в случае неуплаты будут какие-то последствия», — вспоминает он.

2 октября 2024 года Чекалина снова задержали, но он так и не понял в чем его обвиняют. Кроме того, он сослался на показания третьего фигуранта Романа Вишняка, который отрицал предоставление документов в банк несмотря на признание вины и заключение досудебного соглашения

Чекалин попросил суд в случае обвинительного приговора назначить ему условное наказание, «иначе дети просто с ума сойдут, потому что их маме немного осталось, им без меня будет очень тяжело».

Оглашение приговора назначено на 13 апреля.

В марте дело в отношении Лерчек, которая борется с раком желудка четвертой стадии, было выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления.

В отношении ее бывшего мужа рассмотрение продолжается. Прокурор попросила суд назначить ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы со штрафом более 196 миллионов рублей.

