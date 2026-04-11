В Ормузском проливе впервые после прекращения огня заметили нефтяные супертанкеры

Reuters: три нефтяных супертанкера прошли через Ормузский пролив
Впервые после соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке три нефтяных супертанкера прошли через Ормузский пролив, передает Reuters.

Согласно данным по отслеживанию судов, речь идет о танкерах Serifos, Cospearl Lake и He Rong Hai. Каждый из них может перевозить до 2 млн баррелей.

В материале уточняется, что первый доставляет нефть из Саудовской Аравии и ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов). Его прибытие в Малайзию запланировано на 21 апреля. Cospearl Lake транспортирует иранскую нефть, а He Rong Hai — саудовскую.

До этого центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что США начали готовиться к разминированию Ормузского пролива, в то время как два американских эсминца ВМС с управляемым ракетным оружием проводили там операции.

На этом фоне журналист портала Axios Барак Равид узнал, что несколько военных американских кораблей пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном. Это произошло впервые с начала конфликта в регионе. А журнал Time написал, что эсминец USS Michael Murphy, оснащенный управляемым ракетным оружием, прошел через Ормузский пролив и вошел в воды Персидского залива.

Ранее в Иране сочли требования США на переговорах «непомерными».

 
