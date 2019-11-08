Лавров отреагировал на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что альянс НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Об этом сообщает RT.

По словам российского министра, Макрон имеет право на подобные высказывания, так как хорошо знает НАТО и представляет страну, которая является одним из лидеров альянса.

При этом он добавил, что Россия хотела бы иметь с НАТО нормальный диалог.

«Не по нашей вине все практически формы кооперации были заморожены. Не по нашей вине был прекращен диалог по линии военных», — подчеркнул Лавров.

Тем не менее, глава МИД отметил, что Россия не намерена «напрашиваться», и она выступает за равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

«Как только НАТО выздоровеет, мы не заставим себя ждать», — сказал Лавров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три сценария развития: что Макрон посоветовал России

— Столтенберг прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

— Захарова отреагировала на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО