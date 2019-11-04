МИД Эстонии вновь потребовал от России возместить ущерб от «советской оккупации»

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в очередной раз заявил, что Россия должна возместить ущерб от так называемой «оккупации» республики Советским Союзом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным созданной при министерстве юстиции комиссии, Москва якобы должна Таллину около €1,2 млрд.

«На вопрос, должны ли мы заниматься прошлой несправедливостью, нанесенным в прошлом ущербом — мой ответ утвердительный», — сказал Рейнсалу.

При этом он отметил, что признание российской стороной оккупации Эстонии вряд ли будет возможным.

«В стратегическом смысле вопрос будущего эстонско-российских отношений — это признание оккупации», — подчеркнул Рейнсалу.

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