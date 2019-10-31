Елизавета II дала согласие на досрочные выборы парламента
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Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о проведении досрочных выборов в парламент 12 декабря 2019 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на спикера палаты общин Джона Беркоу.
Согласие королевы на проведение досрочных выборов стало последним этапом в обретении проектом законной силы.
Ранее внесенный премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном законопроект о досрочных выборах прошел через парламент, получив 438 голосов.
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