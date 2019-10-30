Путин может обсудить Украину во время встречи премьером Венгрии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе своего визита в Венгрию президент России Владимир Путин может обсудить в венгерским премьером Виктором Орбаном тему Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Безусловно, есть темы, которые одинаково вызывали и по-прежнему вызывают обеспокоенность и у венгров, и у нас. Это тема меньшинств в сопредельных районах», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Будапешт неоднократно упоминал о своем неприятии относительно происходящего на Украине.

В связи с этим, заметил Песков, не стоит исключать украинский вопрос с повестки дня.

На вопрос, намерен ли российский лидер обсудить со своим венгерским коллегой новое украинское правительство во главе с Владимиром Зеленским, Песков ответил, что правительство страны — это суверенное дело каждой из сторон.

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