Путин может обсудить Украину во время встречи премьером Венгрии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе своего визита в Венгрию президент России Владимир Путин может обсудить в венгерским премьером Виктором Орбаном тему Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Безусловно, есть темы, которые одинаково вызывали и по-прежнему вызывают обеспокоенность и у венгров, и у нас. Это тема меньшинств в сопредельных районах», — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, Будапешт неоднократно упоминал о своем неприятии относительно происходящего на Украине.
В связи с этим, заметил Песков, не стоит исключать украинский вопрос с повестки дня.
На вопрос, намерен ли российский лидер обсудить со своим венгерским коллегой новое украинское правительство во главе с Владимиром Зеленским, Песков ответил, что правительство страны — это суверенное дело каждой из сторон.
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