Джонсон подтвердил перенос Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился с предложенной членами Евросоюза отсрочкой Brexit до 31 января. Об этом сообщает Reuters.

Джонсон отметил, что у него нет другого выбора, кроме как согласиться с новыми решениями по выходу Великобритании из ЕС.

По мнению британского премьера, отсрочка процедуры Brexit наносит вред дипломатии страны, а также ее взаимоотношениям с европейским представительством.

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