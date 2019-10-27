Трам поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ
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Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади. Трансляцию ведет NBCNews.
По его словам, Россия «отлично повела себя».
Трамп отметил, что Россия пропустила вертолеты США над контролируемой ею территорией в Сирии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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