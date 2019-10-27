Сенатор назвал заявления Трампа об аль-Багдади предвыборно-политическими

Заявление американских властей о ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади носит предвыборный характер. Об этом в разговоре с «Газетой. Ru» сказал член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его мнению, у американцев ничего случайного не бывает.

«Если это будет хорошо оформлено, это принесет определенный успех [президенту США Дональду] Трампу, ведь это носит в том числе и предвыборно-политический характер», — заявил сенатор.

Он добавил, что при правильной расстановке акцентов, американская сторона создаст высоко патриотичную форму, а Трампу это очень нужно.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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