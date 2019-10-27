В КНДР рассказали о пределе в «дружественных» отношениях с США

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Во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, 30 июня 2019 года Во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, 30 июня 2019 года
Во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, 30 июня 2019 года
Kevin Lamarque/Reuters

Председатель северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ён Чхол рассказал об отношениях между США и КНДР. Об этом сообщает ЦТАК.

Он заявил, что между странами установились дружественные отношения, однако США могут их подорвать из-за своих «враждебных и ошибочных действий». Кроме того, Чхол обвинил американские власти в спекуляции на близких личных отношениях между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Председатель Комитета за мир в АТР подчеркнул, что всему есть предел.

«Всегда существует предел», — сказал Чхол.

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