В КНДР рассказали о пределе в «дружественных» отношениях с США
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Председатель северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ён Чхол рассказал об отношениях между США и КНДР. Об этом сообщает ЦТАК.
Он заявил, что между странами установились дружественные отношения, однако США могут их подорвать из-за своих «враждебных и ошибочных действий». Кроме того, Чхол обвинил американские власти в спекуляции на близких личных отношениях между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Председатель Комитета за мир в АТР подчеркнул, что всему есть предел.
«Всегда существует предел», — сказал Чхол.
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