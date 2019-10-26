Бутина рассказала о процветании расизма в США

Россиянка Мария Бутина, отбывавшая тюремный срок в американской тюрьме, рассказала о процветании расизма в США, передает RT.

Она признала, что расизм в стране встречается, в частности, в отношении русских.

Бутина добавила, что на ее арест, помимо прочего, повлияла политическая конъюнктура в США, возникшая после избрания Дональда Трампа президентом.

«Посмотрите, если бы я была представителем любой другой национальности, кроме того, что я русская, не было бы вообще никакого дела», — сказала она.

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