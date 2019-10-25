Бутину перевели в иммиграционную тюрьму
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Осужденную в США россиянку Марию Бутину после отбытия наказания перевели в иммиграционную тюрьму в рамках процесса депортации в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные иммиграционной службы США.
Отмечается, что Бутина находится в спецучреждении в городе Таллахасси штата Флорида. До этого она отбывала наказание в тюрьме в этом же городе.
Предполагается, что россиянку освободят в пятницу, 25 октября, а в субботу она должна прилететь в Россию.
Как известно, Бутина в 2018 году была осуждена на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом».
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