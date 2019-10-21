Морщакова решила покинуть СПЧ

close
Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова
Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова
Кирилл Лебедев/«Газета.Ru»

Российский юрист Тамара Морщакова приняла решение покинуть состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что Морщакова является судьей Конституционного суда в отставке, а также руководила комиссией по гражданскому участию в правовой реформе.

Она уже написала заявление об уходе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
В Госдуме оценили назначение Фадеева на пост главы СПЧ