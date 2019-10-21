Морщакова решила покинуть СПЧ
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Российский юрист Тамара Морщакова приняла решение покинуть состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что Морщакова является судьей Конституционного суда в отставке, а также руководила комиссией по гражданскому участию в правовой реформе.
Она уже написала заявление об уходе.
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