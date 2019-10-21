Путин и Макрон обсудили Сирию по телефону

Между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном прошли телефонные переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что переговоры произошли по инициативе французской стороны.

В ходе телефонного разговора лидеры Франции и России обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также отметили необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности государства. Российский глава добавил, что Москва способствует установлению контактов между заинтересованными сторонами в сирийском вопросе.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили саммит «нормандской четверки». Президент России подчеркнул важность проведения мероприятия, а также заявил о том, что Киеву необходимо отвести силы в районе Золотого и Петровского.

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