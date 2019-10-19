Захарова оценила письмо Трампа Эрдогану об операции в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала свое мнение насчет стиля письма, которое президент США Дональд Трамп послал лидеру Турции Тайипу Эрдогану 9 октября перед началом военной операции Анкары на северо-востоке Сирии.
Об этом она рассказала в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.
По ее словам, такой стиль эпистолярного жанра будет включен в учебники по дипломатии или международным отношениям.
Захарова отметила, что именно такого стиля придерживается США, в том числе в отношениях с партнерами.
Как известно, Эрдоган выкинул письмо Трампа, направленное ему перед стартом операции в Сирии, в мусорку.
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