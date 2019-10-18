Лукашенко рассказал, как в шутку предложил Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в прошлом в кулуарах международного саммита в шутку предложил тогдашнему президенту США Биллу Клинтону возглавить Союзное государство. Об этом сообщает БелТА.

По словам белорусского лидера, он обсудил данную идею с экс-президентом России Борисом Ельциным, когда Клинтон собирался покидать свой пост.

«Я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность?» Он на меня смотрит всерьез: «Какую?» Я говорю: «В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы», — рассказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, окружающие рассмеялись в ответ на его шутку.

Кода переводчик перевел сказанное Клинтону, он также начал смеяться.

Лукашенко тогда отметил, если американец встанет во главе России и Белоруссии, то «придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей».