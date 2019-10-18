На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам дипломата, помилование возможно лишь после выборов легитимных органов власти в Донбассе.
«Она может применяться <...> после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом», — сказал Боднар.
Замглавы украинского МИД подчеркнул, что под амнистию не попадают те люди, которых признали виновными в военных преступлениях, а также причастные к крушению малайзийского Boeing в 2014 году.
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