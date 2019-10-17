В Госдуме оценили одобрение Brexit на саммите ЕС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/780/12761780/Depositphotos_27348563_xl-2015-pic905-895x505-7839.jpg">

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил одобрение саммитом ЕС сделки по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает RT.

По его мнению, надеются на завершение дискуссии «пока рано», а также отметил, что тема Brexit «останется всерьез и надолго».

Новиков также добавил, что «еще длительное время» этот вопрос «будет определять внутриполитическую жизнь страны».

«Принятое сейчас решение не снимает полностью накопившиеся проблемы», — сказал депутат.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Саммит ЕС утвердил дату Brexit

— Момент истины: Европа решает судьбу Британии

— Великобритания и ЕС договорились о Brexit