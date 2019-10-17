В Госдуме оценили одобрение Brexit на саммите ЕС
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил одобрение саммитом ЕС сделки по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает RT.
По его мнению, надеются на завершение дискуссии «пока рано», а также отметил, что тема Brexit «останется всерьез и надолго».
Новиков также добавил, что «еще длительное время» этот вопрос «будет определять внутриполитическую жизнь страны».
«Принятое сейчас решение не снимает полностью накопившиеся проблемы», — сказал депутат.
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