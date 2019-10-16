США объяснили невыдачу виз дипломатам из России

Власти США объяснили невыдачу виз российским дипломатам соображениями безопасности, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Он также назвал подобное заявление абсурдом, добавив, что Москва считает такое обоснование несерьезной отговоркой.

«Этот аргумент выглядит смешно, но он единственный может рассматриваться в качестве правового обоснования», — отметил он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам

— США отказали в визах 18 российским дипломатам на сессии ГА ООН — Россия обвинила США в визовой войне