Путин отметил, как похорошел Абу-Даби

Президент России Владимир Путин отметил изменения к лучшему в Абу-Даби, передает ТАСС.

«Даже... из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна, как внешне она выглядит все лучше и лучше», — сказал Путин наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Он отметил, что очень рад вновь оказаться на гостеприимной земле ОАЭ.

Путин отметил расширение связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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