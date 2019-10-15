Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
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Президент России Владимир Путин отметил изменения к лучшему в Абу-Даби, передает ТАСС.
«Даже... из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна, как внешне она выглядит все лучше и лучше», — сказал Путин наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.
Он отметил, что очень рад вновь оказаться на гостеприимной земле ОАЭ.
Путин отметил расширение связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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