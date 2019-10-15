Путин отметил, как похорошел Абу-Даби

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Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного... Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного...
Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин отметил изменения к лучшему в Абу-Даби, передает ТАСС.

«Даже... из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна, как внешне она выглядит все лучше и лучше», — сказал Путин наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Он отметил, что очень рад вновь оказаться на гостеприимной земле ОАЭ.

Путин отметил расширение связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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