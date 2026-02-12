Размер шрифта
Бизнес

ФАС попросили проверить рост цен на огурцы в России

В Госдуме попросили ФАС проверить резкий скачок цен на огурцы
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Федеральную антимонопольную службу попросили разобраться в ситуации с резким ростом цен на огурцы. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, сообщает газета «Коммерсантъ».

По его словам, он получает обращения граждан, которые возмущены резким скачком цен. Они отмечают, что стоимость огурцов на прилавках российских магазинов выше, чем экзотических фруктов — бананов и ананасов.

ФАС направила запросы по ценам крупнейшим производителям овощей — компаниям, входящим в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето», рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

До этого в Росстате сообщили, что в России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%.

Как отмечается, рост цен на этот овощ замедлился по сравнению с предыдущей неделей, когда он составлял 6,3%. Всего с начала года огурцы подорожали в полтора раза. Это самые высокие темпы подорожания плодоовощной продукции.

В то же время в Минсельхозе отмечают ярко выраженную сезонность цен на овощи в России и ожидают снижения их стоимости с весны.

Ранее в России cпрогнозировали общее подорожание овощей из-за высокого уровня инфляции.
 
