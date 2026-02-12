Запорожский чиновник попался на получении крупной взятки

В Запорожской области и. о. министра (агропромышленного комплекса и продовольственной политики) АПК Андрея Сигуту обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России в официальном Telegram-канале .

По информации следователей, фигурант требовал у директора коммерческой фирмы 4,8 млн рублей за покровительство и разрешение пользоваться комплексом зданий.

В СК уточнили, что преступление произошло еще тогда, когда Сигута занимал пост главы Мелитопольского муниципального округа: в январе 2024 года на личной встрече с бизнесменом чиновник потребовал деньги, после чего в течение двух лет получал их лично и через посредника.

При передаче очередной взятки в размере более 450 тыс. рублей Сигуту и посредника задержали сотрудники ФСБ. Против него возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, отметили в региональном следкоме. Обвиняемый заключен под стражу.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее сообщил, что сотрудники ФСБ задержали его заместителя, Андрея Фалейчика, в рамках следственных действий, связанных с его прежней работой. Его обвиняют в получении взятки.



Ранее экс-замминистра ЖКХ Свердловской области заочно арестовали по делу о взятке