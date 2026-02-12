Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Запорожский чиновник попался на получении крупной взятки

СК: и.о. министра Запорожской области Сигуту обвинили в получении взятки

В Запорожской области и. о. министра (агропромышленного комплекса и продовольственной политики) АПК Андрея Сигуту обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России в официальном Telegram-канале .

По информации следователей, фигурант требовал у директора коммерческой фирмы 4,8 млн рублей за покровительство и разрешение пользоваться комплексом зданий.

В СК уточнили, что преступление произошло еще тогда, когда Сигута занимал пост главы Мелитопольского муниципального округа: в январе 2024 года на личной встрече с бизнесменом чиновник потребовал деньги, после чего в течение двух лет получал их лично и через посредника.

При передаче очередной взятки в размере более 450 тыс. рублей Сигуту и посредника задержали сотрудники ФСБ. Против него возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, отметили в региональном следкоме. Обвиняемый заключен под стражу.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее сообщил, что сотрудники ФСБ задержали его заместителя, Андрея Фалейчика, в рамках следственных действий, связанных с его прежней работой. Его обвиняют в получении взятки.

Ранее экс-замминистра ЖКХ Свердловской области заочно арестовали по делу о взятке
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!