В Катаре могут пройти российские выставки

Любимова: музеи Катара могут стать любимыми площадками для российских выставок

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила ТАСС, что музейная сфера является одним из наиболее перспективным направлением в сотрудничестве с Катаром.

По словам Любимовой, музеи Катара смогут стать любимыми площадками российских выставочных проектов. Министр подчеркнула, что Россия открыта к обмену экспозициями и профессиональным опытом.

С 11 по 13 февраля в окрестностях Дохи проходят Дни культуры России. На открытии мероприятия выступили коллективы «Лезгинка» и «Тюльпан», Московский народный хор и Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан.

