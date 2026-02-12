Размер шрифта
В Катаре могут пройти российские выставки

Любимова: музеи Катара могут стать любимыми площадками для российских выставок
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила ТАСС, что музейная сфера является одним из наиболее перспективным направлением в сотрудничестве с Катаром.

По словам Любимовой, музеи Катара смогут стать любимыми площадками российских выставочных проектов. Министр подчеркнула, что Россия открыта к обмену экспозициями и профессиональным опытом.

С 11 по 13 февраля в окрестностях Дохи проходят Дни культуры России. На открытии мероприятия выступили коллективы «Лезгинка» и «Тюльпан», Московский народный хор и Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан.

В феврале ТАСС сообщил, что в Японии состоится церемония открытия 21-го фестиваля российской культуры. Церемония начнется 11 мая в токийском концертном зале Ginza Blossom. В ней примут участие российский виолончелист Александр Рамм, кларнетист Никита Лютиков и пианист Тимофей Владимиров. Среди японских музыкантов там выступят бас Томоя Ватанабэ, сопрано Асами Хаттори, скрипачка Кокоро Имагава и виолончелист Макио Хориэ.

Ранее сообщалось, что новосибирский театр планирует провести гастроли в Китае.
 
