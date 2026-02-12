«Авито Услуги» поддержат молодых предпринимателей в конкурсе «Создай наше»

«Авито Услуги» стал партнером федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай наше», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ), Корпорацией МСП и фондом «Молодежная предпринимательская инициатива». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках специальной номинации «Креативные индустрии» компания окажет поддержку молодым талантам из сферы дизайна, маркетинга, IT, фото- и видеопродакшена. После обучения все конкурсанты получат «стартовый капитал» в виде бонусов на продвижение услуг на платформе «Авито».

Также финалистам шорт-листа будет доступна эксклюзивная рыночная аналитика и персональные консультации по стратегии. Победители — бюджет на продвижение, аналитику и сессии с топ-менеджментом «Авито» для стратегического разбора бизнеса.

«Авито» поддерживает главную идею конкурса Корпорации МСП — вдохновить молодых предпринимателей и тех, кто только придумал бизнес-идею, на старт и развитие своего дела. На «Авито» исполнитель получает выход на аудиторию в 72 млн пользователей из всех регионов страны, напрямую общается с заказчиком и может развивать бизнес с помощью технологий», — отметил директор по связям с государственными организациями «Авито» Дмитрий Гавриленко.

По его словам, каждый пятый вид деятельности из перечня креативных индустрий уже представлен на платформе.

«Цифровые платформы развивают креативное предпринимательство, стирая границы и кратно ускоряя весь процесс работы с заказчиками», — добавил он.

В 2026 году возраст участников расширен: подать заявку могут предприниматели от 14 до 35 лет по двум направлениям — «Молодежь без бизнеса» или «Бизнес до трех лет». Прием заявок продлится до 10 марта.

Заместитель гендиректора Корпорации МСП Юлия Ждан подчеркнула, что развитие креативных индустрий в России находится в руках молодежи.

«Поддержка партнеров позволит участникам лучше понять рынок и определить свои конкурентные преимущества, чтобы не идти на ощупь при старте своего дела, а опираться на релевантные данные и экспертную поддержку», — сказала она.

Имена 100 победителей, которые получат по 1 млн рублей от фонда, объявят в мае 2026 года на форуме молодых предпринимателей в Москве. Лауреаты также пройдут бесплатную акселерационную программу Корпорации МСП.