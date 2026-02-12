Размер шрифта
Международные организации поддержали решение МОК дисквалифицировать украинского скелетониста

IBSF и WOF поддержали решение МОК дисквалифицировать украинца Гераскевича
Athit Perawongmetha/Reuters

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) и Ассоциация зимних Олимпийских международных федераций (WOF) поддержали решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за нарушение Олимпийской хартии, сообщает «Чемпионат».

«Это решение имеет полную поддержку IBSF и Ассоциации зимних WOF», — говорится в сообщении.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Ранее Гераскевич одной фразой отреагировал на дисквалификацию с Олимпийских игр.
 
