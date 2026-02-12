В Москве хирурги спасли школьника с булавкой в бронхах

В Москве торакальные хирурги Российской детской клинической больницы спасли 11-летнего мальчика, которому булавка пронзила бронхи, ребенка экстренно доставили из Калининградской области бортом санавиации. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

При поступлении в больницу подросток мог говорить только шепотом и жаловался на сильные боли в груди. Рентген показал, что инородное тело находится в области нижней доли левого бронха. Вокруг булавки скопилась мокрота, а острый конец пронзил стенку бронха — это могло привести к коллапсу легкого.

Врачи отделения реконструктивной хирургии провели малоинвазивную операцию. Через эндоскоп они удалили скопления слизи, обнаружили колпачок французской булавки и с помощью оптических щипцов аккуратно извлекли инородное тело. Кровотечение было минимальным и остановилось самостоятельно. Через три дня мальчика выписали под наблюдение врачей по месту жительства.

Ранее девушка испугалась собаки и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку.