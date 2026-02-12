Около 70 тысяч пассажиров крупной авиакомпании не могут улететь из-за забастовки

Сотни рейсов немецкой авиакомпании Lufthansa отменены из-за забастовки пилотов и бортпроводников, сообщает Reuters.

Изначально перевозчик заявил о «массовой отмене» рейсов, не уточняя их количество. Ассоциация аэропортов Германии ADV подсчитала, что из-за забастовки будет отменено в общей сложности более 460 рейсов, которыми должны лететь около 70 тысяч пассажиров.

Табло аэропортов Франкфурта и Мюнхена — главных хабов Lufthansa в Германии — маркируют большинство ее рейсов на 12 февраля как «отмененные», включая зарубежные перелеты.

Пресс-служба авиаперевозчика заявила, что пассажиров отмененных рейсов постараются без потерь в деньгах пересадить на рейсы других авиакомпаний холдинга или его партнеров, чтобы 13 февраля вернуться к обычному расписанию.

Забастовка организована профсоюзом пилотов VC и профсоюзом бортпроводников UFO. Дату для нее выбрали не случайно: в столице Германии как раз стартует Берлинский кинофестиваль, а завтра в Мюнхене начнется международная конференция по безопасности.

Бастующие требуют улучшить пенсионное обеспечение, но Lufthansa утверждает, что у нее не хватает на это средств.

