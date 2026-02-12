Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Около 70 тысяч пассажиров крупной авиакомпании не могут улететь из-за забастовки

Reuters: забастовка пилотов привела к отмене более 460 рейсов Lufthansa
Dado Ruvic/Reuters

Сотни рейсов немецкой авиакомпании Lufthansa отменены из-за забастовки пилотов и бортпроводников, сообщает Reuters.

Изначально перевозчик заявил о «массовой отмене» рейсов, не уточняя их количество. Ассоциация аэропортов Германии ADV подсчитала, что из-за забастовки будет отменено в общей сложности более 460 рейсов, которыми должны лететь около 70 тысяч пассажиров.

Табло аэропортов Франкфурта и Мюнхена — главных хабов Lufthansa в Германии — маркируют большинство ее рейсов на 12 февраля как «отмененные», включая зарубежные перелеты.

Пресс-служба авиаперевозчика заявила, что пассажиров отмененных рейсов постараются без потерь в деньгах пересадить на рейсы других авиакомпаний холдинга или его партнеров, чтобы 13 февраля вернуться к обычному расписанию.

Забастовка организована профсоюзом пилотов VC и профсоюзом бортпроводников UFO. Дату для нее выбрали не случайно: в столице Германии как раз стартует Берлинский кинофестиваль, а завтра в Мюнхене начнется международная конференция по безопасности.

Бастующие требуют улучшить пенсионное обеспечение, но Lufthansa утверждает, что у нее не хватает на это средств.

Ранее известная авиакомпания получила огромный штраф за то, что развернула россиян прямо перед посадкой.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!