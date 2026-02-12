С Байконура стартовала тяжелая ракета-носитель с новым метеоспутником

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и метеорологическим спутником «Электро-Л» №5. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале.

Ракета стартовала по плану в 11:52 по московскому времени. Через 9 минут 45 секунд разгонный блок со спутником отделился от ракеты, а через 15 минут 44 секунды после старта двигатель разгонного блока перешел в рабочий режим. Спустя 6 часов 37 минут и 50 секунд после старта ожидается отделение спутника, дальше он должен будет достичь геостационарной орбиты сам.

Метеорологические космические аппараты «Электро-Л» используются для круглосуточного мониторинга погоды и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Каждый спутник находится на высоте около 36 тысяч километров, сейчас на орбите три таких аппарата — «Электро-Л» №2, №3 и №4.

В конце декабря российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора. Кроме них в космос отправлены еще 50 аппаратов. Среди них — спутники научного и технологического назначения российских организаций, а также образовательные спутники, изготовленные в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Нижегородской, Амурской областях и Якутии.

Спутники предназначены для дистанционного зондирования Земли, изучения электромагнитных излучений, контроля судоходства в Мировом океане, получения сигналов передатчиков «интернета вещей», исследований влияния космоса на живые организмы.

