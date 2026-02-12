Многие китайские автопроизводители планируют уйти с рынка России

Китайские автопроизводители намерены покинуть российский рынок из-за конкуренции и утильсбора. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Авторынок России готовы оставить около десяти брендов: Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. SHOT об этом рассказал эксперт Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Одной из причин он назвал колоссальные убытки после повышения утильсбора с 1 января 2026 года. На некоторые модели автомобилей сбор вырос с 750 до 900 тысяч рублей, а это сказалось на окончательной цене. Кроме того, продажи китайских автомобилей были небольшими. Некоторы бренды смогли продать не более трех тысяч машин за год.

На решение уйти с российского рынка играет еще один фактор— высокая конкуренция, отметил эксперт. Не лучшим образом обстоят дела у компаний BAIC, SWM и Dongfeng.

До этого журнал Motor со ссылкой на опрошенных экспертов рассказывал, что не стоит покупать подержанными китайские автомобили Geely Emgrand EC7, Great Wall Hover H3/H5, Changan CS75 Plus, Chery Amulet и Lixiang L9.

Как отмечается в статье, к примеру, двигатель Geely Emgrand EC7 склонен к перегреву и быстрому износу, а для Great Wall характерны быстрый износ подвески и проблемы с климат-контролем.

Ранее автоэксперт Сергей Зиновьев критиковал китайский кроссовер Jetta VS5, отмечая его недостатки.