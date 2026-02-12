Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пьяный подросток сломал ребра женщине и угнал автомобиль

В Удмуртии 16-летний юноша избил женщину и угнал машину

В Дебесском районе республики несовершеннолетний поссорился с родственницей, жестоко избил ее и угнал семейный автомобиль. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась пострадавшая. Женщина рассказала, что 16-летний племянник распивал спиртные напитки вместе с ее мужем. После застолья мужчина и подросток направились домой.

Во дворе они встретили потерпевшую, между молодым человеком и женщиной произошла ссора. Несовершеннолетний переломал ей ребра и угнал автомобиль Chevrolet, принадлежавший семье. В отношении несовершеннолетнего возбуждены уголовные дела за угон и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. На него также составлен протокол за вождение в нетрезвом виде без прав. Его дядю привлекли к ответственности за вовлечение подростка в употребление алкоголя.

До этого в Мурманской области подросток поссорился с водителем и угнал такси, затем попытался вернуть машину, но застрял в сугробе. На место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого. На допросе 17-летний житель Заполярного признался, что действовал спонтанно под влиянием эмоций и алкоголя.

Ранее в Благовещенске юноша ограбил чужую машину и заснул.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!