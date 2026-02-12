Пьяный подросток сломал ребра женщине и угнал автомобиль

В Дебесском районе республики несовершеннолетний поссорился с родственницей, жестоко избил ее и угнал семейный автомобиль. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась пострадавшая. Женщина рассказала, что 16-летний племянник распивал спиртные напитки вместе с ее мужем. После застолья мужчина и подросток направились домой.

Во дворе они встретили потерпевшую, между молодым человеком и женщиной произошла ссора. Несовершеннолетний переломал ей ребра и угнал автомобиль Chevrolet, принадлежавший семье. В отношении несовершеннолетнего возбуждены уголовные дела за угон и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. На него также составлен протокол за вождение в нетрезвом виде без прав. Его дядю привлекли к ответственности за вовлечение подростка в употребление алкоголя.

До этого в Мурманской области подросток поссорился с водителем и угнал такси, затем попытался вернуть машину, но застрял в сугробе. На место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого. На допросе 17-летний житель Заполярного признался, что действовал спонтанно под влиянием эмоций и алкоголя.

Ранее в Благовещенске юноша ограбил чужую машину и заснул.