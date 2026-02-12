Размер шрифта
Подростков из Татарстана обвинили в совершении теракта из-за пожара на железной дороге

В Татарстане троим подросткам в возрасте 16-17 лет предъявили обвинение в теракте, сообщает Центральное МСУТ СК России.

По версии следствия, вечером 25 января молодые люди подожгли железнодорожное оборудование у станции Васильево, отвечающее за безопасность движения поездов на Горьковской железной дороге. За это молодые люди якобы получили 30 тыс. рублей от интернет-куратора.

Поджигателей оперативно задержали сотрудники ФСБ и СК. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). Также проведены обыски и назначены необходимые экспертизы.

Расследование инцидента продолжается. Несовершеннолетним грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее двое подростков по заданию «куратора» подожгли электровоз и вышки сотовой связи в Вологодской области.
 
